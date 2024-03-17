95047

16 ENNE FERITO IN UN INCIDENTE A RIPOSTO MUORE DOPO TRE GIORNI DI AGONIA . LA FAMIGLIA HA DETTO SÌ ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI

Aveva solo 16 anni Giacomo Licciardello vittima di un incidente autonomo avvenuto lo scorso lunedì 11 marzo a Guardia Mangano, frazione del comune di Acireale. Dopo tre giorni di agonia, Giacomo si è...

A cura di Redazione Redazione
17 marzo 2024 18:30
16 ENNE FERITO IN UN INCIDENTE A RIPOSTO MUORE DOPO TRE GIORNI DI AGONIA . LA FAMIGLIA HA DETTO SÌ ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI -
Oltre 95047
Condividi

Aveva solo 16 anni Giacomo Licciardello vittima di un incidente autonomo avvenuto lo scorso lunedì 11 marzo a Guardia Mangano, frazione del comune di Acireale. Dopo tre giorni di agonia, Giacomo si è spento nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Studente del terzo anno del Nautico di Riposto, residente a Carrubba tra Riposto e Giarre, Giacomo era alla guida della sua moto una 125 Naked, quando ne ha perso il controllo e, cadendo a terra, avrebbe sbattuto la testa nonostante indossasse il casco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e poi il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Cannizzaro di Catania , quando dopo tre giorni è stato dichiarato cerebralmente deceduto.

La famiglia, con grande coraggio e generosità, ha espresso il consenso all’espianto degli organi.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047