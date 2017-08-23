16ENNE IN CARCERE PER IL REITERARSI DELLE EVASIONI DALLA COMUNITÀ.

I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato un 16enne del posto, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania.Arrestato nel luglio del 2...

I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato un 16enne del posto, in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania.

Arrestato nel luglio del 2017 per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, era stato obbligato dal giudice a permanere in una comunità di recupero della provincia etnea. Disattendendo più volte gli obblighi imposti dalla misura alternativa è stato oggetto di una informativa dell’Arma locale che ne ha richiesto l’inasprimento della misura restrittiva.

L’Autorità Giudiziaria, condividendo appieno i contenuti esposti dai carabinieri nell’informativa, ha inteso ordinarne l’arresto e la traduzione nell’istituto penale per i minorenni di Catania Bicocca.