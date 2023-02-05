17ENNE CATANESE MUORE INVESTITA SULLE STRISCE A MODENA

Dopo 5 giorni di agonia si è spenta all'ospedale di Baggiovara a Modena, Daniela Agata Aiello, una ragazza di 17 anni nata a Catania ma residente in Emilia investita domenica pomeriggio mentre attrave...

Dopo 5 giorni di agonia si è spenta all'ospedale di Baggiovara a Modena, Daniela Agata Aiello, una ragazza di 17 anni nata a Catania ma residente in Emilia investita domenica pomeriggio mentre attraversava la strada con una amica.

Le due giovani sono state colpite da un suv, su un passaggio pedonale di viale Monte Kosica, a Modena, nella zona della stazione. Le condizioni della 17enne erano apparse subito gravi a causa delle ferite riportate.

A guidare il mezzo un calciatore di 32 anni che sostiene che le due giovani siano passate col rosso. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia locale di Modena che sta esaminando anche le telecamere della zona. I risultati degli accertamenti fatti dall'infortunistica sono stati trasmessi alla Procura e sono stati sentiti anche alcuni testimoni.

Anche il calciatore, sotto choc da giorni, è stato sentito a lungo ed è stato sottoposto all'alcol test che è risultato negativo. Il suo mezzo è stato posto sotto sequestro e l'uomo è adesso indagato per omicidio colposo. E' ancora in condizioni gravi l'amica di Daniela Agata, una 18enne di Sassuolo. Le due amiche, prima del drammatico incidente, avevano trascorso la domenica pomeriggio assieme in giro per il centro di Modena.