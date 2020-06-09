2 CASI IN PIÙ IN SICILIA SU QUASI 3000 TAMPONI MA ANCHE 2 GUARIGIONI E 0 DECESSI

Altre due persone sono risultate positive al test del coronavirus in Sicilia. Il dato è stato trasmesso dalla Protezione civile regionale a quella nazionale. Il totale dei casi di covid 19 nella nostr...

Altre due persone sono risultate positive al test del coronavirus in Sicilia. Il dato è stato trasmesso dalla Protezione civile regionale a quella nazionale. Il totale dei casi di covid 19 nella nostra isola dunque, dall’inizio dell’epidemia, sale a 3454.

Si tratta comunque di persone asintomatiche e che sono state poste in isolamento domiciliare. Al momento il totale delle persone positive al virus sono 853 (i due nuovi casi sono stati compensati dai guariti), e di queste 808 sono in isolamento domiciliare, mentre 39 persone sono in ospedale (-1) e sei ancora in rianimazione (-1).

I guariti sono ora in totale 2353. Non ci sono stati morti e dunque i decessi in Sicilia restano 278. I dati sono stati calcolati su 2869 tamponi (il totale è salito a 168562).