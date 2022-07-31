20ENNE DI BRONTE MUORE DURANTE LAVORI IN CAMPAGNA

Un ventenne, Matteo Fazio, è rimasto ferito mortalmente nelle campagne tra Bronte e Adrano mentre stava eseguendo dei lavori in un fondo agricolo di famiglia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe s...

A cura di Redazione 31 luglio 2022 09:04

Condividi