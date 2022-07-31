20ENNE DI BRONTE MUORE DURANTE LAVORI IN CAMPAGNA
Un ventenne, Matteo Fazio, è rimasto ferito mortalmente nelle campagne tra Bronte e Adrano mentre stava eseguendo dei lavori in un fondo agricolo di famiglia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un masso per il cedimento di parte del terreno mentre il padre, di 56 anni, stava muovendo il loro trattore.
E’ stato il genitore a soccorrere il figlio e a portarlo nell’ospedale di Biancavilla, ma è deceduto durante il trasporto.
Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia.