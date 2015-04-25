Va tutto bene. Buona scampagnata a tutti

95047.it Giornata del 25 aprile. A Paternò nessuna cerimonia: nessun fiore deposto alla memoria dei caduti, nessuna parola per quello che sarebbe il senso di questa giornata. Ufficialmente, non vi è alcuna motivazione sul perché in città non si sia organizzato nulla.

Anche questa giornata passa via nell'indifferenza. Indipendentemente dalle idee politiche di ognuno, una giornata come quella di oggi serve quantomeno a pensare quanto caro possa essere il prezzo della libertà e quanto da rinnegare debba essere il pensiero unico. Ma Paternò è, anche su questo, una città avanti.

