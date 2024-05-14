25 ENNE CATANESE IN TRASFERTA A MESSINA TENTA DI RUBARE UN’AUTO FORZANDO LA PORTIERA: BLOCCATO DA UN CARABINIERE LIBERO DAL SERVIZIO

Ha visto un individuo che stava cercando di forzare la portiera di un’autovettura in sosta e lo ha bloccato. È successo subito dopo la mezzanotte dello scorso 11 maggio in via Natoli a Messina, quando...

Ha visto un individuo che stava cercando di forzare la portiera di un’autovettura in sosta e lo ha bloccato. È successo subito dopo la mezzanotte dello scorso 11 maggio in via Natoli a Messina, quando un carabiniere in forza alla Stazione di Messina Arcivescovado, libero dal servizio, mentre occasionalmente transitava a piedi in zona, ha arrestato un 25enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato di autovettura.

Il 25enne è stato sorpreso dal carabiniere mentre stava armeggiando, con un arnese, vicino ad una macchina in sosta, nel tentativo di aprire la portiera e rubare il mezzo.

Il militare dell’Arma, dopo aver allertato la centrale operativa del comando provinciale che, da lì a poco, ha inviato una pattuglia di rinforzo, ha bloccato l’uomo proprio nel momento in cui stava cercando di forzare la serratura dell’autovettura. Con l’ausilio dei carabinieri giunti in supporto, l’individuo, poi identificato nel 25enne catanese, è stato trasportato in caserma, laddove è stato formalizzato il suo arresto.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice del Tribunale di Messina ha disposto la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nell’abitazione in orari prestabiliti.