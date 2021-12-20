250 EURO PER I PASSEGGERI DEL VOLO IN RITARDO CATANIA BERGAMO DI DOMENICA 19 DICEMBRE

Disagi per i passeggeri aerei, che, ieri, domenica 19 dicembre, hanno preso il volo Catania Bergamo con la compagnia aerea Ryanair. Il volo, infatti, ha riportato un ritardo consistente di quasi cinqu...

Disagi per i passeggeri aerei, che, ieri, domenica 19 dicembre, hanno preso il volo Catania Bergamo con la compagnia aerea Ryanair. Il volo, infatti, ha riportato un ritardo consistente di quasi cinque ore, raggiungendo la Lombardia solamente nella nottata.

Il volo, infatti, doveva partire alle 15 e 35, ma è partito solamente alle 20 e 30, con un arrivo della propria meta desiderata solamente in tarda serata. Per il disservizio, però, i passeggeri aerei possono ottenere una compensazione pecuniaria di 250 euro, grazie al lavoro di ItaliaRimborso, in applicazione del Regolamento Comunitario.

Per ottenere la compensazione, è possibile farlo attraverso l’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, che è possibile contattare allo 06 56548248, oppure tramite Whatsapp al numero 342 1031477. In alternativa i passeggeri possono compilare il form presente nel sito web www.italiarimborso.it.