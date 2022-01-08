250 EURO PER I PASSEGGERI DEL VOLO IN RITARDO CATANIA MILANO
Brutta mattinata quest’oggi, per i passeggeri del volo Catania Milano Wizzair. L’aereo era in partenza alle 6:10, ma è partito solamente alle 11:27 per problematiche relative al vettore.
Un ritardo di oltre cinque ore per i viaggiatori del volo W65576 in direzione Milano Malpensa. I passeggeri, però, possono ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro, grazie al supporto di ItaliaRimborso, in applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.
Il ritardo di oltre tre ore, infatti, rientra tra quelle circostanze in cui è possibile ottenere la compensazione pecuniaria, che ripaga il pesante disservizio della compagnia aerea, in questo caso Wizzair.
ItaliaRimborso fornisce assistenza legale, senza spese extra per i passeggeri, che possono contattare l’azienda attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo Wizzair Catania Milano, in alternativa, possono telefonare lo 06 56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.