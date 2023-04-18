26ENNE PATERNESE ARRESTATO DUE VOLTE IN POCHI GIORNI PER EVASIONE MENTRE PASSEGGIAVA PER STRADA

Nel solco delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania proseguono l’attuazione del piano straordinario di controll...

Nel solco delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania proseguono l’attuazione del piano straordinario di controllo del territorio avviato durante le recenti festività pasquali su tutta la provincia etnea, che vede il coinvolgimento di centinaia di militari operanti nelle 62 Stazioni Carabinieri presenti sul territorio, supportati da "gazzelle" e motociclisti dei Nuclei Radiomobile, da 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania - Fontanarossa e dai Reparti specializzati dell’Arma, particolarmente attivi in questi giorni per assicurare i controlli nei settori ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e filiera alimentare.

In tale contesto, i militari dell’Arma saranno inoltre affiancati anche dalle squadre della “Compagnia d’ Intervento Operativo – C.I.O.” del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, contingenti che attraverso attività di pattugliamento dinamico, posti di controllo e vigilanza del territorio, rinforzano in maniera sinergica i Comandi territoriali proprio in questa tipologia di servizi a largo raggio.

L’obiettivo è quello di continuare a garantire la sicurezza dei residenti e turisti, che dopo Pasqua e Pasquetta, in occasione delle prossime ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio, in numerosi affolleranno i luoghi d’intrattenimento dei centri cittadini e delle periferie, prevedendo un massiccio pattugliamento delle zone di maggiore aggregazione e di quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Per assicurare la possibilità di godersi serenamente le festività, i Carabinieri rivolgeranno quindi particolare attenzione, sia nel capoluogo etneo che nella provincia, ai principali snodi viari, alle zone di accesso alle località pedemontane e marittime, mete prescelte da escursionisti e di gitanti e ai principali luoghi di aggregazione, come le vie dello shopping, i centri commerciali, i siti culturali e di culto e i locali d’intrattenimento.

Allo stesso modo saranno oggetto dei servizi preventivi di pattugliamento anche le stazioni della metropolitana, le fermate degli autobus e, in generale, tutti quei punti potenzialmente a rischio per la sicurezza.

Durante i pattugliamenti, i Carabinieri hanno anche arrestato 2 soggetti per “evasione”, sorpresi mentre passeggiavano tranquillamente per strada, invece di trovarsi presso le rispettive abitazioni poiché sottoposti alla misura cautelare degli “arresti domiciliari”.

Si tratta, in particolare, di un 26enne paternese, sorpreso in via Della Concordia e già arrestato pochi giorni fa per lo stesso reato, e di un 45enne catanese, rintracciato in P.zza Federico di Svevia dai militari della Stazione di P.zza G. Verga e della locale Sezione di P.G. presso la Procura di Catania.

Gli equipaggi dell’Arma infine, a carattere preventivo, hanno effettuato anche controlli alla circolazione, mirati a tutelare, attraverso il rispetto delle regole del C.d.S., la sicurezza e l’incolumità di tutti gli utenti della strada. In tale quadro, l’attività svolta ha permesso d’identificare oltre 350 persone e controllare più di 250 veicoli, tra auto, moto e scooter, comminando sanzioni per mancanza della copertura assicurativa, guida senza casco, cinture di sicurezza e patente e utilizzo del cellulare alla guida.