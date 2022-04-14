2700 VIDEO PEDOPORNOGRAFICI CONSERVATI IN DISPOSITIVI ELETTRONICI: ARRESTATO 49ENNE DELLE PROVINCIA DI CATANIA

Oltre 2.700 video di pornografia minorile, conservati in dispositivi elettronici, sono stati trovati e sequestrati dalla polizia postale di Catania.Gli agenti hanno arrestato, in flagranza di reato, l...

A cura di Redazione 14 aprile 2022 12:36

Condividi