Incidente mortale, stanotte intorno alle 2,lungo la Ss121 che da Catania sale verso Paternò, nei pressi dello svincolo zona industriale di Piano Tavola.

A perdere la vita un giovane 27 enne Vincenzo Cimbali a bordo di una Ford Focus.

27ENNE PATERNESE PERDE LA VITA SULLA SS121 NELLA NOTTE

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri si tratterebbe di un incidente autonomo. Il conducente per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere contro il guard rail.

Sul posto vigili del fuoco di Paternò, carabinieri e gli operatori del 118.

All'arrivo dei soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 11.30 nella chiesa dell'ex Monastero di Paternò.