28 ENNE CATANESE MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE A UDINE

Come riporta il sito www.studionord.news, incidente stradale dall'esito mortale attorno alle ore 12.00 di oggi lungo la strada ex provinciale 1 tra Verzegnis e Sella Chianzutan.Sono rimaste coinvolte...

Sono rimaste coinvolte un’auto, una Fiat panda, e una moto da strada. Sul posto hanno operato i soccorsi del 118 giunti con una ambulanza e l’elicottero; i Vigili del Fuoco di Tolmezzo e i Carabinieri del capoluogo carnico.

A perdere la vita un ragazzo di 28 anni, Salvatore Andrea Faro, catanese di nascita ma residente a Codroipo, che stava percorrendo l’arteria in sella alla sua moto. I sanitari hanno cercato di rianimarlo sul posto ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. In corso di accertamento la dinamica.