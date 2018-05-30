28ENNE PATERNESE MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE A ROMA

Tragico incidente in via Appia Pignatelli a Roma.

Muore a 28 anni D.Sava.,nato a Paternò e residente a Belpasso. che si trovava nella capitale per lavoro.

Il giovane aveva festeggiato il 28esimo compleanno da poco.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava a bordo di una moto, una Suzuki Gsxr 750 quando, per ragioni da accertare, si è scontrato contro un’auto, un’Opel Zafira, all’altezza del civico 111. L’impatto è stato fatale e il giovane sarebbe morto sul colpo.

Tutta da accertare la dinamica. A scontrarsi una Suzuki Gsxr 750 ed una Opel Zafira, condotta da un uomo italiano di 61 anni. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale.