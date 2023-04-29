3 voci di donna" in scena il 14 maggio allo Zò Culture di Catania

La compagnia di danza Kòreos Ballet torna in scena con una storia emozionante:b “3 voci di donna”. Lo spettacolo andato in scena per la prima volta al Teatro Golden di Roma torna nuovamente in Sicilia...

La compagnia di danza Kòreos Ballet torna in scena con una storia emozionante:b “3 voci di donna”.

Lo spettacolo andato in scena per la prima volta al Teatro Golden di Roma torna nuovamente in Sicilia ma questa volta nella splendida cornice dello Zò Centro Culture Contemponee di Catania Domenica 14 Maggio.

Volto a sensibilizzare il tema della violenza sulle donne, lo spettacolo, ha come sfondo lo splendido paesaggio della Sicilia che con i suoi profumi intensi narra la tragica storia di tre donne, le cui vite saranno cambiate e turbate dall’incontro con un uomo violento e autoritario.

3 Voci di Donna è uno spettacolo che racconta delle storie, ma allo stesso tempo denuncia una violenza che uccide.

Nel 2019 va in scena per il “Gala Ambassador” organizzato dal Telefono Rosa. Presenti oltre al direttivo nazionale, esponenti e attivisti regionali anche varie donne vittime di violenza.

A rendere incisiva la rappresentazione anche la presenza del giornalista Simone Toscano, di “Quarto Grado”. Forte l’impatto con il pubblico, che commosso ha manifestato apprezzamento sia nei confronti del cast sia in merito alla tematica affrontata.

Sul palco si esibiranno Viviana Saitta, Agnese Grigoli e Simona Ponzo, ballerine professioniste; insieme a loro Alessandro Bonaccorso, eclettico attore teatrale e televisivo, il quale interpreta Salvatore, il carnefice.

Le coreografie e la regia sono curate da Dario Biuso che spiega: “Ambientato in Sicilia, parla di tre storie diverse legate dalla violenza sulle donne, fisica e psicologica, con un colpo di scena finale.

L’uomo, perverso e malato, entra nella mente e nel corpo della donna provocandovi un piacere così forte da andare in estasi; uno stato che gli permetterà di vivere in prima persona le stesse sensazioni provate dalle donne vittime della sua violenza.

Appuntamento dunque Domenica 14 Maggio allo Zò Centro Culture Contemporanee di Catania.

2 spettacoli il primo alle 19:00, il secondo alle 21:30. Per info 095.816.89.12 o 389.474.59.06