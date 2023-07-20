30ENNE DI BELPASSO MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE A CATANIA

Si chiama Fabrizio Cavallaro l'uomo che ha perso la vita la notte scorsa in un rocambolesco incidente stradale avvenuto in piazza Galatea a Catania. Il 29enne, originario di Belpasso, era in sella ad...

Si chiama Fabrizio Cavallaro l'uomo che ha perso la vita la notte scorsa in un rocambolesco incidente stradale avvenuto in piazza Galatea a Catania. Il 29enne, originario di Belpasso, era in sella ad una moto che è finita sull'asfalto vicino alla rotatoria, per cause in corso di accertamento.

Probabilmente ha inciso l' alta velocità: il mezzo è quasi distrutto. Con lui c'era un 18enne, rimasto ferito gravemente ed ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro.

Sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti i vigili urbani di Catania.

Diversi i messaggi di cordoglio per Fabrizio Cavallaro suoi social conosciuto da molti con il soprannome di “Muschitta”.

Andrea, scrive: “Muschitta, che caspita è successo! Ma è vero? Ancora non ci credo, non doveva andare così, 30anni. Ci conoscevamo da quando eravamo piccoli ed eri sempre una molla e oggi quando ho ricevuto la notizia mi è arrivato un masso in testa. Buon viaggio amico mio“.

CIAO FRATELLO scrive Orazio, Fabrizio FAI BUON VIAGGIO

CONDOGLIANZE A TUTTA LA FAMIGLIA

