31 ENNE BRONTESE PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE IN PROVINCIA DI FERRARA

Era andato via da Bronte in cerca di lavoro, quel lavoro spesso negato al sud, o che non sempre viene retribuito come si deve.E il lavoro lo aveva trovato, ma purtroppo un terribile destino lo ha stra...

A cura di Redazione 10 luglio 2019 18:12

Condividi