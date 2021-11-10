BOLZANO: 310MILA EURO IN CONTANTI NASCOSTI ALL’INTERNO DELL’IMBOTTITURA DEI SEDILI POSTERIORI DI UN’AUTO

La polizia di Bolzano, nell’ambito di normali controlli sul territorio, ha fermato e scoperto un’auto con a bordo 310 mila euro in banconote di vario taglio che erano stati nascosti nell’imbottitura d...

La polizia di Bolzano, nell’ambito di normali controlli sul territorio, ha fermato e scoperto un’auto con a bordo 310 mila euro in banconote di vario taglio che erano stati nascosti nell’imbottitura dei sedili del veicolo.

Alla guida un cittadino cinese residente in Italia che è stato fermato nelle vicinanze del casello autostradale di Bolzano Nord.

Ad insospettire i poliziotti è stato il suo comportamento particolarmente nervoso al momento del controllo, e l’intento di voler distrarre le forze dell’ordine mostrando le valigie all’interno del portabagagli.

Un agente ha però notato uno strano rigonfiamento nell’imbottitura dei sedili posteriori ed ha proceduto ad un’ accurata perquisizione, rilevando la presenza di numerose mazzette di banconote. L’uomo è stato accompagnato in questura, il veicolo e il denaro sono stati sequestrati.

Il conducente del mezzo ha negato che i soldi fossero suoi, sono ora in corso accertamenti per capirne la provenienza.