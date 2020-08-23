35 NUOVI CASI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, AUMENTANO ANCORA I POSITIVI IN ITALIA

Sono 35 i casi in più in Sicilia nelle ultime ventiquattr'ore per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Il numero degli attualmente positivi sale quindi 903 di cui: 50 i ricoverati con sintomi, 1...

Sono 35 i casi in più in Sicilia nelle ultime ventiquattr'ore per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Il numero degli attualmente positivi sale quindi 903 di cui: 50 i ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva, dati in aumento rispetto a ieri, soprattutto per quanto riguarda i casi gravi - ed 843 in isolamento domiciliare (11 in più rispetto a ieri).

Sono 4002 i casi totali dall'inizio della pandemia, 2.813 i guariti (sei in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286

I casi divisi per provincia:

13 Ragusa

8 Messina

8 Catania

4 Palermo

2 Siracusa

DATI ITALIA

Ancora in salita la curva del contagio da coronavirus: sono 1.210 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri 1.071). Il totale dei contagi sale a 259.345 dall' inizio della pandemia. Sono i dati del ministero della Salute.

I decessi sono 7 (ieri 3), portando il numero complessivo a 35.437. Aumentano di 5 le persone in terapia intensiva: sono 69. Da registrare l'elevato numero di tamponi, 348.580 in 24 ore.

La Lombardia torna ad essere la regione con più contagi, 239.

Bollettino di oggi:

CASI +1209 su 348580 tamponi (ieri +1071 su 77674)

di cui 649 sono casi da screening

• MORTI +7 (ieri +3)

• GUARITI +267 (ieri +243)

• TER INT +5 (ieri -5, tot 69)

• RICOVERI +47 (ieri +5, tot 971)

• POSITIVI +935 (ieri +825, tot 18438)