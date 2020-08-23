35 NUOVI CASI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, AUMENTANO ANCORA I POSITIVI IN ITALIA
Sono 35 i casi in più in Sicilia nelle ultime ventiquattr'ore per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Il numero degli attualmente positivi sale quindi 903 di cui: 50 i ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva, dati in aumento rispetto a ieri, soprattutto per quanto riguarda i casi gravi - ed 843 in isolamento domiciliare (11 in più rispetto a ieri).
Sono 4002 i casi totali dall'inizio della pandemia, 2.813 i guariti (sei in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286
I casi divisi per provincia:
- 13 Ragusa
- 8 Messina
- 8 Catania
- 4 Palermo
- 2 Siracusa
DATI ITALIA
Ancora in salita la curva del contagio da coronavirus: sono 1.210 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri 1.071). Il totale dei contagi sale a 259.345 dall' inizio della pandemia. Sono i dati del ministero della Salute.
I decessi sono 7 (ieri 3), portando il numero complessivo a 35.437. Aumentano di 5 le persone in terapia intensiva: sono 69. Da registrare l'elevato numero di tamponi, 348.580 in 24 ore.
La Lombardia torna ad essere la regione con più contagi, 239.
Bollettino di oggi:
CASI +1209 su 348580 tamponi (ieri +1071 su 77674)
di cui 649 sono casi da screening
• MORTI +7 (ieri +3)
• GUARITI +267 (ieri +243)
• TER INT +5 (ieri -5, tot 69)
• RICOVERI +47 (ieri +5, tot 971)
• POSITIVI +935 (ieri +825, tot 18438)