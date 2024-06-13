35ENNE DI CATANIA A SPASSO A SIRACUSA CON UN CHILO DI MARIJUANA SOTTO IL SEDILE: ARRESTATO
I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un catanese di 35 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari hanno...
I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un catanese di 35 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari hanno fermato l’uomo a bordo della sua autovettura in contrada Targia e lo hanno sottoposto a perquisizione personale veicolare rinvenendo, sotto il sedile, 1 kg di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento.
Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.
Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.