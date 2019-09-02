95047

37 ENNE PATERNESE DOVRA SCONTARE DUE ANNI DI CARCERE, PER FURTO COMMESSO A TREMESTIERI

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, comune in provincia di Catania, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania e hanno arrestato il 37enne del luogo Orazio Cerami.

02 settembre 2019 14:22
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, comune in provincia di Catania, hanno dato esecuzione a

un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania e hanno arrestato il 37enne del luogo Orazio Cerami, nella foto in basso.

L’arrestato dovrà scontare due anni di reclusione in carcere per un furto commesso in passato.

Il reato era stato portato a termine dal 37enne nel territorio del comune di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, nel 2009.

Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale in piazza Lanza della città etnea.

