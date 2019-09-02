37 ENNE PATERNESE DOVRA SCONTARE DUE ANNI DI CARCERE, PER FURTO COMMESSO A TREMESTIERI
A cura di Redazione
02 settembre 2019 14:22
L’arrestato dovrà scontare due anni di reclusione in carcere per un furto commesso in passato.
Il reato era stato portato a termine dal 37enne nel territorio del comune di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, nel 2009.
Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale in piazza Lanza della città etnea.