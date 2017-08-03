95047

37ENNE PATERNESE IN CARCERE PER UN REATO COMMESSO NEL 2006

03 agosto 2017 13:29
Cronaca
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato il 37enne paternese Giuseppe Ballato, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

L’uomo è stato condannato alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole di incendio, reato commesso a Santa Maria di Licodia il 23 giugno 2006.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza di Catania, come disposto dall’Autorità Giudiziaria

Segui 95047