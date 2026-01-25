“4 Ristoranti” fa tappa a Randazzo e Castiglione di Sicilia: questa sera su Sky Uno con Alessandro Borghese

Randazzo e Castiglione di Sicilia sono protagoniste della nuova puntata di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” il celebre format televisivo che racconta l’eccellenza della cucina italiana.Tra lava an...

Randazzo e Castiglione di Sicilia sono protagoniste della nuova puntata di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” il celebre format televisivo che racconta l’eccellenza della cucina italiana.

Tra lava antica, vigneti e borghi medievali alle pendici dell’Etna, il nostro territorio diventa scenario di una sfida dedicata alla cucina a Km 0. Un motivo di particolare orgoglio per la comunità è la presenza di due realtà randazzesi in gara, insieme ad un ristorante di Castiglione di Sicilia e ad uno di Milo.

Durante i giorni delle riprese, il Comune di Randazzo ha collaborato con la produzione offrendo supporto logistico e mettendo a disposizione spazi comunali per le riprese, nella convinzione che la visibilità nazionale del programma rappresenti una grande opportunità di promozione turistica, culturale ed enogastronomica per Randazzo.

Un sentito ringraziamento alla produzione Sky e ad Alessandro Borghese per aver scelto Randazzo come tappa di questo viaggio nel gusto.

In questa tappa del viaggio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, che andrà in onda domenica 25 gennaio 2026 alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, i 4 locali in gara sono: “La Dispensa dell’Etna” di Carmelita (Castiglione di Sicilia); “Tenute di Villa Giulia – Ristorante Da Antonio” di Antonio (Randazzo); “Da Rinuccio” di Giusi (Milo) e “Vitis – Vineria con cucina” di Salvatore (Randazzo).

Foto dal programma Sky