400 CANI E GATTI RANDAGI MORTI ANNEGATI PER IL MALTEMPO

Stanno riemergendo in queste ore dal fango anche le carcasse di cani e gatti che sono morti annegati in questi giorni di maltempo. Non è affatto facile fare un conto di quanto possano essere le vittime a quattro zampe in queste tragiche giornate che hanno colpito la Sicilia - segnala una nota dell'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) - ma visto l'alto numero di animali randagi, in particolare cani che sono presenti in tutta l'Isola non possiamo escludere che possano essere diverse centinaia, non meno di 400, i corpi che sono rimasti sotto il fango o che sono morti trascinati via dalle furie delle acque, a questi vanno aggiunti anche le centinaia di animali del bosco che non sono riusciti a scampare alla furia delle intemperie.