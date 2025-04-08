43ENNE DI CATANIA DIFFONDE FOTO E CONVERSAZIONI PRIVATE DELL'EX COMPAGNA, DENUNCIATO PER STALKING E REVENGE PORN

Ha pubblicato sui social alcune foto intime della sua ex compagna e screenshot di singole conversazioni strettamente private intrattenute, in passato, con lei. L’uomo ha nascosto la sua identità con u...

Ha pubblicato sui social alcune foto intime della sua ex compagna e screenshot di singole conversazioni strettamente private intrattenute, in passato, con lei. L’uomo ha nascosto la sua identità con un nick name, ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato.

A rendersi protagonista di un caso di revenge porn è un catanese di 43 anni che è stato individuato e denunciato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

In più occasioni, il 43enne ha utilizzato il nick-name “Capitan Nemo” per chattare con perfetti sconosciuti ai quali ha rivelato particolari intimi della relazione con l’ex compagna. Sul web, oltre a scrivere delle pesanti offese nei confronti della donna, ha pubblicato foto strettamente private e personali della donna, in alcuni casi, persino, legate a rapporti sessuali.

Alcuni utenti hanno riconosciuto la donna e l’hanno immediatamente informata di quanto stava accadendo. Pertanto, la vittima ha chiesto aiuto ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina” che, acquisita la denuncia, hanno avviato le indagini.

Una volta raccolte tutte le fonti di prova, tra cui gli stralci delle conversazioni e le foto pubblicate in rete, hanno individuato l’uomo e hanno provveduto a deferirlo all’Autorità Giudiziaria per le condotte delittuose poste in essere.

In passato, l’uomo era stato già denunciato dall’ex compagna per aver subito maltrattamenti e per tale ragione nei suoi confronti era stata adottata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima.