49 NUOVI POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24ORE, 15 SONO MIGRANTI

Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi lunedì 7 settembre, così come si evince dal sito del...

Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi lunedì 7 settembre, così come si evince dal sito della protezione Civile.

I tamponi effettuati sono stati 375.134, su 284.332 persone: di queste sono risultate positive 4.765 (+49). Attualmente sono contagiate 1.379 persone, 3.097 (+4) sono guarite e 289 decedute (0). Degli attuali 1.379 positivi, 101 (+15) pazienti sono ricoverati – di cui 13 (0) in terapia intensiva – mentre 1.265 (+30) sono in isolamento domiciliare.

I casi divisi per provincia:

28 Palermo

12 Catania

6 Messina

2 Ragusa

1 Siracusa

La Regione Sicilia comunica che dei 49 nuovi positivi di oggi, 15 sono ospiti dell'hotspot di Lampedusa;

DATI ITALIA

Sono 1108 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 12 decessi, che portano il totale a 35553

• CASI +1150 (ieri +1297)

• MORTI +12 (ieri +8)

• GUARITI +223 (ieri +405)

• POSITIVI +915 (ieri +884, tot 32993)