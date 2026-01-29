5.000 euro a fondo perduto per le attività bloccate dal maltempo: via ai primi aiuti della Regione

La Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry.Il governo regionale ha approvato questa mattina, nel corso della seduta di giunta, il bando...

La Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry.

Il governo regionale ha approvato questa mattina, nel corso della seduta di giunta, il bando con il quale sarà assegnato un contributo minimo di 5 mila euro a fondo perduto per riattivare le attività economiche ferme a causa del maltempo.

Si tratta della prima fase di un piano di sostegno più complesso e corposo che porterà nelle prossime settimane alla definizione di un ulteriore programma di finanziamento, definito fase due, che prevede la concessione di un credito agevolato alle aziende per il 60 per cento a tasso zero e per il restante 40 per cento a fondo perduto, con un pre-ammortamento di tre anni, dice la Regione siciliana.

"È un primo e concreto segnale di attenzione - dice il presidente della Regione Renato Schifani - verso tutte quelle realtà imprenditoriali, duramente colpite dal ciclone Harry, che hanno subito gravi danni e forti perdite di fatturato.

Nel corso dei miei sopralluoghi nei luoghi investiti dal maltempo, avevo detto chiaramente che dovevamo fare presto e bene. Occorre dare risposte immediate, per questo ho voluto insediare subito una cabina di regia che coordinasse tutti gli interventi da mettere in campo.

Abbiamo stanziato le risorse e predisposto un meccanismo agile di erogazione dei contributi per garantire a tutte le aziende un primo sostegno per ripartire, nella consapevolezza che occorre salvaguardare il turismo balneare in vista della prossima stagione estiva, un settore fondamentale per la nostra economia".