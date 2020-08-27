50 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, CONTINUA LA RISALITA DEI CASI NEL RESTO D'ITALIA
Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.Attualmente ci sono1.019 pos...
Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.
Attualmente ci sono1.019 positivi di cui 62 ricoverati in ospedale (+3), 10 in terapia intensiva e 947 in isolamento domiciliare. I guariti rimangono fermi a 2.869 (+11). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.
Casi ripartiti per provincia:
- 17 Palermo
- 16 Catania
- 7 Messina
- 7 Siracusa
- 3 Ragusa
DATI ITALIA
Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411 contro i 1.367 registrati nella precedente rilevazione, nuovo dato piu alto dagli inizi di maggio.
Cinque i morti, in diminuzione rispetto ai 13 di ieri.
I tamponi sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri secondo i dati del ministero della Salute.
Bollettino di oggi:
• 1.411 contagiati
• 5 morti
• 225 guariti
-2 terapie intensive | +76 ricoveri
Più di 94.000 tamponi