50 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, CONTINUA LA RISALITA DEI CASI NEL RESTO D'ITALIA

Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono1.019 positivi di cui 62 ricoverati in ospedale (+3), 10 in terapia intensiva e 947 in isolamento domiciliare. I guariti rimangono fermi a 2.869 (+11). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

Casi ripartiti per provincia:

17 Palermo

16 Catania

7 Messina

7 Siracusa

3 Ragusa

DATI ITALIA

Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411 contro i 1.367 registrati nella precedente rilevazione, nuovo dato piu alto dagli inizi di maggio.

Cinque i morti, in diminuzione rispetto ai 13 di ieri.

I tamponi sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri secondo i dati del ministero della Salute.

Bollettino di oggi:

• 1.411 contagiati

• 5 morti

• 225 guariti

-2 terapie intensive | +76 ricoveri

Più di 94.000 tamponi