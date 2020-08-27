95047

50 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, CONTINUA LA RISALITA DEI CASI NEL RESTO D'ITALIA

Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.Attualmente ci sono1.019 pos...

27 agosto 2020 17:30
50 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, CONTINUA LA RISALITA DEI CASI NEL RESTO D'ITALIA
Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono1.019 positivi di cui 62 ricoverati in ospedale (+3), 10 in terapia intensiva e 947 in isolamento domiciliare. I guariti rimangono fermi a 2.869 (+11). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

Casi ripartiti per provincia:

  • 17 Palermo
  • 16 Catania
  • 7 Messina
  • 7 Siracusa
  • 3 Ragusa

DATI ITALIA

Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411 contro i 1.367 registrati nella precedente rilevazione, nuovo dato piu alto dagli inizi di maggio.
Cinque i morti, in diminuzione rispetto ai 13 di ieri.
I tamponi sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri secondo i dati del ministero della Salute.

Bollettino di oggi:

• 1.411 contagiati
• 5 morti
• 225 guariti

-2 terapie intensive | +76 ricoveri

Più di 94.000 tamponi

 

