54 ENNE DI BIANCAVILLA SI FINGE ELETTRICISTA E SI FA CONSEGNARE DENARO PER LAVORI INESISTENTI
I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga e della Compagnia di Giarre hanno denunciato un pregiudicato 54enne di Biancavilla per truffa.
L’uomo, inducendo in errore il personale impiegato all'ingresso della palestra "Altair Club" di Via Francesco Riso di Catania fingendosi elettricista, aveva fatto credere di essere stato incaricato dal titolare dell’attività - assente in quel momento - per eseguire dei lavori manutentivi, per i quali era necessario l’immediato acquisto di materiale.
Fingendo di parlare al telefono con il titolare, in presenza di un'addetta all'accoglienza della palestra, si era da lei fatto consegnare somma contante euro 60,00, contenuta in cassa, per l'acquisto del materiale necessario, per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce con il denaro illecitamente ottenuto.
Inseguito a piedi dal personale della palestra, veniva fermato poco dopo dai militari operanti che nel frattempo erano stati allertati.
Il denaro è stato restituito all’avente diritto mentre nel contempo si accertava che l’uomo era solito commettere questo tipo di reato in danno di esercizi commerciali di questo centro, con il medesimo metodo.