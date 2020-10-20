574 CONTAGI IN SICILIA E 10 VITTIME IN 24 ORE, 202 SONO A CATANIA
Sono 574 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono, e di tanto, anche i decessi: ben 10 quelli segnalati dalla Regione Sicilia. Sono stati effettuati 8131 tamponi, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Cinque pazienti in più in terapia intensiva.
I CASI PER PROVINCIA
202 CATANIA
137 PALERMO
62 TRAPANI
44 RAGUSA
35 SIRACUSA
28 MESSINA
28 ENNA
22 AGRIGENTO
16 CALTANISSETTA
Coronavirus, bollettino di oggi:
Tornano a salire i contagi da coronavirus in Italia: 10.874 nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9.338). I tamponi effettuati sono stati 144mila. Sono i dati resi noti dal ministero della Salute.
In crescita anche i decessi: sono 89 (ieri 73). Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva, ora870(+73).
Per quanto riguarda le Regioni, il maggior numero di casi sempre in Lombardia (2023). Rallentano i nuovi casi in Campania (1312), ma meno tamponi.
• 10.874 contagiati
• 89 morti
• 2046 guariti
+73 terapie intensive | +778 ricoveri
144.737 tamponi
Tasso di positività: 7,5% (-1,9%)