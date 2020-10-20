574 CONTAGI IN SICILIA E 10 VITTIME IN 24 ORE, 202 SONO A CATANIA

Sono 574 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono, e di tanto, anche i decessi: ben 10 quelli segnalati dalla Regione Sicilia. Sono stati effettuati 8131 tamponi, il dato più alto...

Sono 574 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono, e di tanto, anche i decessi: ben 10 quelli segnalati dalla Regione Sicilia. Sono stati effettuati 8131 tamponi, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Cinque pazienti in più in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

202 CATANIA

137 PALERMO

62 TRAPANI

44 RAGUSA

35 SIRACUSA

28 MESSINA

28 ENNA

22 AGRIGENTO

16 CALTANISSETTA

Coronavirus, bollettino di oggi:

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Italia: 10.874 nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9.338). I tamponi effettuati sono stati 144mila. Sono i dati resi noti dal ministero della Salute.

In crescita anche i decessi: sono 89 (ieri 73). Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva, ora870(+73).

Per quanto riguarda le Regioni, il maggior numero di casi sempre in Lombardia (2023). Rallentano i nuovi casi in Campania (1312), ma meno tamponi.

• 10.874 contagiati

• 89 morti

• 2046 guariti

+73 terapie intensive | +778 ricoveri

144.737 tamponi

Tasso di positività: 7,5% (-1,9%)