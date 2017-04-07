6 ARRESTI A BIANCAVILLA DENARO IN CAMBIO DI “PROTEZIONE" - VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=qNwlKMq3S1k&feature=youtu.beIl Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale, ha emesso i provvedimenti nei...

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale, ha emesso i provvedimenti nei confronti dei 6 soggetti Biancavillesi, tutti appartenenti alla criminalità organizzata, e gravemente indiziati in ordine al reato di estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.

Gli arrestati:

VERCOCO Carmelo, 44 anni;

MONFORTE Vincenzo, 31 anni;

PETRALIA Alfio, 40 anni;

MUSCIA Alfio, 39 anni;

GIRASOLE Angelo, 41 anni;

GRAVAGNA Alberto, 32 anni.

I provvedimenti cautelari tengono conto -come detto- di una lunga e complessa attività d’indagine nei confronti di appartenenti al clan “Mazzaglia – Toscano – Tomasello”, attivo nel comune di Biancavilla e considerato articolazione della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”.

I riscontri investigativi svolti, caratterizzati anche da attività tecniche di intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre a riprese video, hanno permesso di ricostruire minuziosamente l’azione estorsiva, e di evidenziare i ruoli e le dinamiche del citato clan biancavillese.