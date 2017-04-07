6 ARRESTI A BIANCAVILLA DENARO IN CAMBIO DI “PROTEZIONE" - VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=qNwlKMq3S1k&feature=youtu.be
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale, ha emesso i provvedimenti nei confronti dei 6 soggetti Biancavillesi, tutti appartenenti alla criminalità organizzata, e gravemente indiziati in ordine al reato di estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.
Gli arrestati:
VERCOCO Carmelo, 44 anni;
MONFORTE Vincenzo, 31 anni;
PETRALIA Alfio, 40 anni;
MUSCIA Alfio, 39 anni;
GIRASOLE Angelo, 41 anni;
GRAVAGNA Alberto, 32 anni.
I provvedimenti cautelari tengono conto -come detto- di una lunga e complessa attività d’indagine nei confronti di appartenenti al clan “Mazzaglia – Toscano – Tomasello”, attivo nel comune di Biancavilla e considerato articolazione della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”.
I riscontri investigativi svolti, caratterizzati anche da attività tecniche di intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre a riprese video, hanno permesso di ricostruire minuziosamente l’azione estorsiva, e di evidenziare i ruoli e le dinamiche del citato clan biancavillese.