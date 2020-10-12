69 CONTAGIATI A GALATI MAMERTINO SU 1800 ABITANTI

E' emergenza Coronavirus a Galati Mamertino (Messina), piccolo comune di 1800 residenti nel Messinese, dove 69 persone sono risultate positive, anche se tutte asintomatiche. Il sindaco Antonio Baglio...

E' emergenza Coronavirus a Galati Mamertino (Messina), piccolo comune di 1800 residenti nel Messinese, dove 69 persone sono risultate positive, anche se tutte asintomatiche. Il sindaco Antonio Baglio ha emesso un'ordinanza che impedisce gli spostamenti da e verso il comune dei Nebrodi se non per motivi di lavoro e stretta necessità, e pone le stesse limitazioni per gli spostamenti all'interno del paese, chiudendo anche le scuole per una settimana e sospendendo il mercato ortofrutticolo.

L'intento dell'amministrazione è scongiurare la zona rossa che potrebbe essere decisa dalla Regione qualora aumentassero i contagi. Saranno eseguiti mille test rapidi per capire l'entità del problema e intervenire con celerità.

A Messina, intanto, è ancora chiuso il tribunale per consentire di sanificare l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari dopo che il congiunto di un magistrato è risultato positivo.