78 NUOVI POSITIVI IN SICILIA OGGI, 21 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA

Coronavirus dati Sicilia. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 4 settembre, così come si evince dal sito della protezione Civile.

Sono 78 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore cinque, 11 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Nel complesso sono 87 i ricoverati. Casi che portano a 1284 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1186 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sono stati eseguiti 4241 tamponi che portano il totale a 365.207. Resta fermo a 288 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. I pazienti guariti 2993.

Nel dettaglio.

Catania 21

Messina e Agrigento 12

Palermo 10

Trapani e Ragusa 9

Siracusa 3

Enna 2

Soltanto 6 di questi contagi riguardano migranti (4 a Pozzallo e 2 Siracusa).

Tornano a salire i casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, con 113.085 tamponi eseguiti (+21mila rispetto a ieri), i nuovi contagi sono 1.733, giovedì l'aumento era stato di 1.397. Il totale dei casi sale così a 274.644. Le vittime sono 11, per un totale di 35.518 deceduti dall'inizio dell'emergenza.

• CASI +1733 su 113085 tamponi (ieri +1397 su 92790)

di cui 996 casi da screening

• MORTI +11 (ieri +10)

• GUARITI +537 (ieri +289)

• TER INT +1 (ieri +11, tot 121)

• RICOVERI +102 (ieri +68, tot 1607)

• POSITIVI +1184 (ieri +1098, tot 30099)