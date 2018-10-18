82 ENNE CONTROMANO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, FERMATO DALLA POLIZIA

La notte tra lunedì e martedì scorsi un automobilista 81enne alla guida di una Fiat Punto ha percorso contromano ed a velocità un tratto della Tangenziale di Catania fino a quando gli agenti di una pa...

La notte tra lunedì e martedì scorsi un automobilista 81enne alla guida di una Fiat Punto ha percorso contromano ed a velocità un tratto della Tangenziale di Catania fino a quando gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale sono riusciti a bloccarlo mettendosi in mezzo alla carreggiata ed agitando segnalatori luminosi e torce elettrice.

E' accaduto intorno alle 3 nella zona di Passo Martino, solitamente usata dal trasporto pesante. Dopo essere riusciti a fermare l'auto ed aver messo in sicurezza la circolazione stradale, gli agenti si sono rivolti all'anziano, il quale non soltanto ha minimizzato l'accaduto, ma ha candidamente richiesto di esser lasciato andare per far rientro alla propria abitazione. L'uomo è risultato negativo al test alcolemico, ma tramite la sala operativa Compartimentale è stato accertato non goda di perfetta salute. I poliziotti hanno chiamato alcuni suoi familiari, ai quali sono stati affidati sia la vettura, sottoposta a fermo amministrativo, sia l'81enne.

(ANSA).