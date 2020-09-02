83 NUOVI CASI POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA, IN AUMENTO PURE NEL RESTO D'ITALIA
Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: ben 50 in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.
Dei 83 nuovi casi positivi rilevati oggi, 26 sono migranti (n.16 centro accoglienza Agrigento, n.1 Trapani, n. 9 Lampedusa)
Attualmente ci sono 1.152 positivi di cui 76 ricoverati in ospedale (+5), 12 in terapia intensiva (+2) e 1139 in isolamento domiciliare, per un totale di 443 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.919 (+8). Record di tamponi in un solo giorno: oltre 5000.
Nuova impennata di contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nel Paese ci sono stati 1326 nuovi casi confermati (ieri erano 978), per un totale di 271.515 dall'inizio dell'emergenza. Si registrano poi altri 6 decessi, un dato che porta il totale delle vittime a 35.497.
DATI ITALIA
• CASI +1326 su 102959 tamponi (ieri +978 su 81050)di cui 808 casi da screening
• MORTI +6 (ieri +8)
• GUARITI +257 (ieri +291)
• TER INT +2 (ieri +13, tot 109)
• RICOVERI +57 (ieri +92, tot 1437)
• POSITIVI +1063 (ieri +676, tot 27817)