8mila posti nell'Esercito, ecco il concorso

Ancora un'occasione per entrare nelle Forze Armate. Il Ministero della Difesa ha indetto per il 2018 il bando di reclutamento nell'Esercito - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 2 del 5-1-2018 - di 8mila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1). I posti a disposizione, consultabili sul sito del Ministero, sono ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:

a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di maggio 2018, 2.000 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 5 gennaio 2018 al 24 gennaio 2018, per i nati dal 24 gennaio 1993 al 24 gennaio 2000, estremi compresi;

b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2018, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato dalla Forza Armata. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 26 febbraio 2018 al 27 marzo 2018, per i nati dal 27 marzo 1993 al 27 marzo 2000 estremi compresi;

c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di novembre 2018, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato dalla Forza Armata. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 12 aprile 2018 all'11 maggio 2018, per i nati dall'11 maggio 1993 all'11 maggio 2000, estremi compresi;

d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di febbraio 2019, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato dalla Forza Armata. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 giugno 2018 al 6 luglio 2018, per i nati dal 6 luglio 1993 al 6 luglio 2000, estremi compresi.

REQUISITI - Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età; d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) aver tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) idoneità psico-fisica e attitudinale; k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.difesa.it - area 'Concorsi on-line', seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun blocco. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.

FASI DEL RECLUTAMENTO - Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti; c) esclusione dal reclutamento dei candidati carenti di detti requisiti; d) accertamento del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande nonché l'effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice; f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito; g) accertamento dei titoli di merito non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, valutati dalla commissione valutatrice; h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale; i) formazione, da parte della commissione valutatrice, delle graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM; k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e; l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.

