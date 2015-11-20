Contrastare la dispersione scolastica: protocollo d'intesa tra le scuole di Paternò

La firma è stata siglata all'istituto Don Milani: si tratta di un atto più che mai fondamentale

95047.it I massimi dirigenti delle scuole di Paternò provano a contenere e combattere il fenomeno della dispersione scolastica mettendo in campo mezzi e strumenti che possano permettere di agire ed affrontare in maniera seria la questione. Un argomento che resta probabilmente distante dai grandi riflettori ma che rimane più che mai attuale: pronto ad esplodere quando si presentano casi eclatanti.