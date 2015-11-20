Contrastare la dispersione scolastica: protocollo d'intesa tra le scuole di Paternò

La firma è stata siglata all'istituto Don Milani: si tratta di un atto più che mai fondamentale
95047.it I massimi dirigenti delle scuole di Paternò provano a contenere e combattere il fenomeno della dispersione scolastica mettendo in campo mezzi e strumenti che possano permettere di agire ed affrontare in maniera seria la questione. Un argomento che resta probabilmente distante dai grandi riflettori ma che rimane più che mai attuale: pronto ad esplodere quando si presentano casi eclatanti.
Nel frattempo, ieri mattina, presso l'istituto comprensivo Don Milani alla presenza del dirigente Carmelo Santagati e dei colleghi degli istituti scolastici di Paternò, è stato compiuto un passo decisamente importante: è stato firmato un protocollo d'intesa per la prevenzione e il recupero del disagio minorile e per la dispersione scolastica della città. Si tratta di una serie di informazioni e di attività che verranno messe in pratica dagli istituti per contrastare in modo fattivo il fenomeno. Un passaggio essenziale che si attendeva da tempo. L'obiettivo resta quello di mettere in sinergia le varie scuole della città e gli stessi istituti con le istituzioni al fine di combattere efficacemente la piaga della disperazione scolastica. Per la cronaca, alla firma erano presenti anche il sindaco di Paternò Mauro Mangano, l'assessore ai servizi sociali Salvo Galatà e Graziella Sinatra, assistente sociale del Comune.