Il caso delle varette, Torrisi: "Condivido l'azione del Questore"

95047.it L'intervento del senatore e componente della commissione parlamentare antimafia, Salvo Torrisi:

"Esprimo condivisione sull’azione del Questore di Catania Marcello Cardona, il quale su segnalazione del Comandante Provinciale Carabinieri di Catania, ha emesso su conforme orientamento del Prefetto, il divieto di partecipare allo svolgimento delle manifestazioni religiose di due Comitati organizzativi delle festività patronali in onore di Santa Barbara a Paternò; ovvero di due ”varette, o cerei, che si sono fermati dinanzi l’abitazione della famiglia di un noto pluripregiudicato, effettuando movimenti simulatori di un inchino reverenziale. Considero inaccettabili simili manifestazioni reverenziali, poiché chiara dimostrazione prevaricatoria nei confronti dei cittadini onesti, e specialmente in occasione di eventi pubblici".