Paternò c'è: lettera al Questore

Accolga intanto l'impegno delle scriventi associazioni e comunità a condividere un patto di collaborazione, col quale promuovere la legalità

95047.it La lettera del Comitato:

Egregio sign. Questore Dott. Marcello Cardona,

a Paternò si è appena conclusa la festa della Patrona, segnata gravemente dal vergognoso episodio dell'inchino, ma é ancora vivissimo in tutti noi onesti cittadini da un lato lo sdegno per il gesto sfrontato di un pugno di scellerati che hanno oltraggiato, insieme al sentimento religioso, lo Stato e la Cittadinanza tutta, e dall'altro la voglia fortissima di rafforzare il nostro impegno per la legalità, che è il primo obiettivo dello scrivente “Paternò C'è”, coordinamento delle sottoscritte associazioni e comunità sorto nel 2011. Per prima cosa con la presente desideriamo esprimerle tutta l'ammirazione e la gratitudine per la tempestività e l'energia del Suo intervento il 3 dicembre scorso. Desideriamo poi chiederle di continuare ad essere interlocutore, ed interlocutore costante, della nostra città, per aiutarla a crescere nello spirito civico, nell'amore per la legalità e, dunque, nel contrasto ad ogni forma di mafia e mafiosità che turpemente infanga la vita e l'immagine della nostra Comunità cittadina.

Accolga intanto l'impegno delle scriventi associazioni e comunità a condividere un patto di collaborazione, col quale promuovere la legalità.

In attesa di poterLa avere presto tra noi,con la più viva stima Le porgiamo sentiti auguri di buon lavoro.

Paternò, 8 dicembre 2015

Coordinamento “Paternò c’è”