"Revisori, perchè Ventura non è stato ancora nominato?"

95047.it La nota del consigliere comunale di minoranza:

"Che fine hanno fatto i Revisori dei Conti appena eletti dal Consiglio Comunale? Finocchiaro, Ventura e Messina? Pare che solo due si sono insediati ufficialmente, Finocchiaro e Messina, mentre Ventura ancora non ha ricevuto alcuna comunicazione scritta. Questo, però, non ha impedito che i due insediati firmassero dei pareri in merito ad alcuni argomenti molto importanti, come i crediti che il Comune vanta dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), tra l'altro in meno rispetto a quelli originariamente vantati. Se fosse vero, è legale fare esprimere pareri ad un consiglio revisori incompleto? E' opportuno politicamente fare esprimere pareri ai soli revisori di espressione della maggioranza( o almeno a quell'insieme di consiglieri che la sostengono)?

Infine, quale è la motivazione per cui il Dott. Ventura non è stato ancora nominato?

Il presidente, pare sia stato chiamato ad esprimere un parere "solitario", senza coinvolgere il Collegio tutto, cioè su un anticipo di liquidità del Comune, fatto altrettanto grave, perché è come dare una garanzia su un prestito. Mi chiedo se è giusto "approfittare", di un presidente alle prime armi da revisore e con il collegio incompleto. La superficialità regna sovrana e mi auguro che sia solo quella".