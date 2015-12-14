Il Real vince ancora, Fcd Paternò corsaro, sconfitta per il volley

Bella vittoria anche per il San Biagio: tutto il riepilogo sportivo del week-end paternese (Nella foto, la pallavolista Marika Tomasello)

95047.it Seconda sconfitta consecutiva per il Paternò Volley, che perde 3-2 (18-25, 25-17, 25-22, 15-25, 15-11) contro la Gupe Volley Etneo al termine di una partita vibrante, tesa, ma spettacolare. "Il livello della gara ha permesso ad entrambe le formazioni di confrontarsi sullo stesso piano. Portiamo a casa 1 punto, ma chiudiamo comunque con soddisfazione il 2015, guardando al futuro con ottimismo". Così Francesco Sgambellone, presidente della società.

Nell'ambito della giornata calcistica, invece, nel campionato di Promozione il Real Paternò ha centrato un'altra vittoria (e siamo alla terza consecutiva): battuto 3 a 1 l'Allettino Pedara. Rizzuto, Longo e Sinatra hanno timbrato la vittoria.

In Terza Categoria, l'Fcd Paternò si conferma capolista imponendosi anche sul campo del Camporotondo Etneo: vittoria per 2-0 con doppietta di Nunzio Pecorino e rossoazzurri lanciamissili in graduatoria. Ma bella ed importante vittoria anche per il San Biagio che ha espugnato il campo di Aci Sant'Antonio imponendosi con un netto 3-1.