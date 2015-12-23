"La parte bassa di via Giovan Battista Nicolosi nel caos"

L'interrogazione del consigliere Nino Valore: "I cittadini sono lasciati soli di fronte al problema della viabilità. Siamo alla politica degli annunci

95047.it Quasi un anno, ormai, dall'introduzione del doppio senso di circolazione nella parte bassa di via Giovan Battista Nicolosi. In una apposita interrogazione consiliare, il consigliere Nino Valore, chiede di conoscere quali iniziative ha predisposto l'Amministrazione, per risolvere i disagi su quel tratto di strada. "Dopo l'ordinanza sindacale con cui si è stabilito il doppio senso di marcia - spiega Valore - la viabilità risulta fortemente penalizzata dai veicoli parcheggiati in doppia fila, o sul marciapiede, determinando caos e lunghe file, sia in direzione via Mediterraneo che in direzione piazza Regina Margherita. Nonostante siano già passati quasi 12 mesi, dalla decisione di stabilire il doppio senso di marcia nel tratto stradale in oggetto, ad oggi non risultano ancora avviate le misure annunciate per "garantire" un transito veicolare fluido, ovvero l'apposizione dei paletti dissuasori sul marciapiede, utili ad impedire il parcheggio selvaggio, e la presenza costante dei vigili urbani, in modo da gestire in maniera corretta uno snodo nevralgico per l'intero traffico cittadino".

Secondo il consigliere di minoranza la fase sperimentale è stata disattesa: "Purtroppo, ad oggi, nessuna di queste azioni è stata messa in campo, il sindaco continua a dimostrarsi maestro degli annunci, mentre in città regna l'anarchia assoluta, con i cittadini lasciati soli di fronte ad un problema, quello della viabilità, che mai è stato affrontato seriamente dall'amministrazione. Personalmente, ho ricevuto numerose segnalazioni e lamentele e vorrei comprendere quali misure intende mettere in campo l'amministrazione per impedire la sosta selvaggia e ridurre il traffico veicolare e se si intende far presidiare l'area dalla Polizia Municipale, così da facilitare il transito veicolare nella zona, soprattutto nelle ore di punta, e fungere da deterrente per tutti gli automobilisti "abituati al parcheggio selvaggio".