A 19 CATANIA – PALERMO: GRAVE INCIDENTE, FERITI DUE PATERNESI, UNO IN COMA

+++AGGIORNAMENTO+++Sono due Paternesi di 30 anni, i feriti coinvolti nell'incidente avvenuto ieri mattina sulla A19 al km 79 circa, nei pressi di Petralia Sottana.I due, che viaggiavano in direzione P...

+++AGGIORNAMENTO+++

Sono due Paternesi di 30 anni, i feriti coinvolti nell'incidente avvenuto ieri mattina sulla A19 al km 79 circa, nei pressi di Petralia Sottana.

I due, che viaggiavano in direzione Palermo a bordo di un furgone, per cause sconosciute sono stati coinvolti in un incidente con un Tir e in seguito hanno perso il controllo del loro furgone, finendo contro il guard rail e oltrepassandolo insieme al pesante mezzo.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco la polizia stradale e personale Anas.

Uno dei due, è stato portato in elisoccorso in ospedale a Palermo. Le condizioni di uno dei due feriti sono serie, di quello trasferito in elisoccorso i medici si sono riservati la prognosi.

Ferite meno gravi per l'altro uomo.

La corsia è stata chiusa al traffico per alcune ore, sia per consentire i soccorsi e permettere alla polizia di eseguire i rilievi e stabilire l’esatta dinamica, sia per ripristinare le condizioni di sicurezza.