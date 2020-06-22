A BELPASSO ARRIVA IL "DRIVE IN" PER L'ESTATE

. Il Coronavirus si sta ritirando lentamente, ma lascia in eredità problematiche economiche, sociali non indifferenti. Il Comune di Belpasso (CT) che da poco ha ricevuto il plauso ufficiale dell’asses...

. Il Coronavirus si sta ritirando lentamente, ma lascia in eredità problematiche economiche, sociali non indifferenti. Il Comune di Belpasso (CT) che da poco ha ricevuto il plauso ufficiale dell’assessore alla Sanità, Ruggero Razza per essersi distinto nella gestione dell’emergenza Covid-19, lancia un nuovo slogan per incoraggiare e coinvolgere attivamente i propri concittadini nella ripresa.

Con l’hashtag ufficiale #BelpassoripartedaBelpasso l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Motta, lancia le prime due importanti iniziative: “Qui compri e vinci. Belpasso ti premia se acquisti in città” e “Drive in”, la 1° edizione del cinema all’aperto.

“Queste due iniziative – ha dichiarato il Sindaco Daniele Motta – sono solo la punta dell’iceberg rispetto all’impegno e alla determinazione messi in campo a 360° dalla nostra amministrazione in termini di “misure anti covid”. Non è semplice, ma andiamo avanti con grande ottimismo nella speranza di coinvolgere, con la nostra positività ed aiuti concreti, anche tutti i cittadini, specie coloro i quali stanno attraversando momenti bui. Ringrazio il vice sindaco Tony Di Mauro per aver seguito i progetti in prima persona insieme alla Proloco di Belpasso, sempre fervida e valida collaboratrice. Grazie anche all’associazione ‘Freedom’ per i supporti al programma cinematografico della kermesse. E non mi resta che invitare tutti a comprare a Belpasso e progettare di raggiungere il nostro bel territorio per una serata diversa e spensierata con il nostro Drive in”.

Con l’intento di sostenere e aiutare gli esercenti locali nel recuperare il terreno perso durante il blocco-Coronavirus, il Comune e in particolare il vice sindaco Tony Di Mauro, in collaborazione con la Proloco di Belpasso, incentiva la ripresa economica mediante l’iniziativa “Qui compri e vinci. Belpasso ti premia se acquisti in città”, destinata a tutti i Belpassesi ma anche ai non residenti.

Le modalità di partecipazione sono semplici: bisogna portare alla Proloco di Belpasso (Via XV Traversa, 69) quattro scontrini di un valore minimo di 10€ rilasciati presso quattro diversi esercizi commerciali locali. Verrà rilasciato un numero da 1 a 90. Il primo sabato successivo alla consegna degli scontrini, se il primo numero sulla ruota del Lotto di Palermo sarà quello ricevuto, si vincerà un Buono Spesa del valore di 50€.

Gli esercenti che volessero aggiungersi alla lista delle attività commerciali aderenti all’iniziativa possono ancora farlo (fino al 2 luglio) scaricando la modulistica sulla home del sito http://www.prolocobelpasso.it/.

Il “Drive in”, tra romanticismo e vintage, sarà un autentico tuffo nel passato in una splendida location all’interno del Parco dell’Etna che è Piano Bottara. Un cinema all’aperto che per sua natura prevede la propria automobile al posto delle classiche poltrone da multisala è l’idea più “sicura” in tempi come questi in cui bisogna mantenere ancora le distanze. Gratuito ed aperto a tutti, specialmente alle famiglie con bambini, il “Drive in” del Comune di Belpasso è in programma nei seguenti week end: 18/19 luglio, 25/26 luglio, 1 / 2 agosto e 5/6 settembre (in quest’ultimo week end la location cambierà e sarà presso l’area mercatale del Comune).

Ecco il cartellone dei film in programma:

1. Avengers: Endgame

2. Aladdin

3. Come d’incanto

4. Assassinio sull’Orient Express

5. Dumbo

6. Bohemian Rhapsody

7. Il traditore

8. Birdman