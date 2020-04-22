A BIANCAVILLA GUARITI 3 MALATI SU 4, AL MOMENTO UN SOLO CASO DI POSITIVITA'

A comunicare la bella notizia, direttamente il Sindaco Antonio Bonanno, attraverso la sua pagina social:Tre nostri concittadini, colpiti dal coronavirus, sono guariti. Ce lo ha confermato anche il sec...

A comunicare la bella notizia, direttamente il Sindaco Antonio Bonanno, attraverso la sua pagina social:

Tre nostri concittadini, colpiti dal coronavirus, sono guariti. Ce lo ha confermato anche il secondo tampone al quale sono stati sottoposti.

Mi sembra proprio una bella notizia che ritenevo giusto condividere con ognuno di voi. Attualmente a Biancavilla risulta un solo caso positivo. Mentre attendiamo l’esito di tanti altri tamponi effettuati nei giorni scorsi. Di parecchi altri invece, relativi soprattutto a chi è rientrato da fuori Sicilia, abbiamo già avuto un incoraggiante esito negativo.

Attenzione, però. La guardia deve restare alta perché il contagio rimane a livelli d’emergenza ed il virus continua a trasmettersi con una facilità impressionante. Attendiamoci ancora alti e bassi.

Le precauzioni prese sino ad oggi ci hanno permesso di contenere qualsiasi rischio. Personalmente, credo di poter dire che se, dopo i 5 casi iniziali, non si è registrata alcuna escalation è perché i biancavillesi hanno risposto con un forte senso di responsabilità. Qualcuno ha anche pensato di esaltare il cattivo comportamento di una sparuta minoranza che ha infranto le regole: ma la maggioranza dei biancavillesi è stata l’esempio da seguire e che, finora, ha permesso di evitare il peggio.

Ma non è ancora finita.

Abbiamo fatto tutti un grande lavoro: non arretriamo proprio adesso.