A CALTANISSETTA DENUNCIATI MENTRE GIOCANO A MONOPOLI IN UN GARAGE, A VITTORIA RAGAZZO DENUNCIATO PERCHÉ' ESCE DI CASA PER INCONTRARSI CON LA FIDANZATA.

Tre ragazzi sono stati denunciati a Delia (Cl) perche’ sorpresi dai carabinieri mentre stavano facendo una partita a Monopoli all’interno di un garage contravvenendo ai dpcm sul coronavirus. Sempre a Delia ieri sera un gruppo di 16 romeni, di cui 4 minori, sono stati denunciati dagli uomini dell’Arma perche’ stavano facendo una festa di compleanno in un appartamento. In provincia di Caltanissetta sono state 61 le persone denunciate ai sensi dell’art. 650 c.p. per inosservanza delle prescrizioni stabilite dai decreti sul coronavirus.

Mentre ieri notte, poco dopo le 2.00, una volante del Commissariato di Vittoria, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato anche al rispetto delle recenti norme imposte dai Decreti Ministeriali in materia di contenimento della diffusione del coronavirus rintracciava per le vie della città un giovane vittoriese che, in barba agli attuali divieti che limitano le uscite dei cittadini ai soli casi espressamente previsti dalla legge, si trovava fuori dalla propria abitazione dichiarando di doversi recare in farmacia per l’acquisto di farmaci.

Le dichiarazioni del giovane tuttavia non convincevano i poliziotti, che avviavano riscontri immediati per verificarne la fondatezza. Vistosi scoperto il giovane confessava di essere uscito di casa per incontrarsi con la fidanzata che non vedeva da giorni.