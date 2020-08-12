A CATANIA CHIUSO LOCALE PERCHÉ' IL CAMERIERE ERA SENZA MASCHERINA

Sono stati predisposti, dal Questore di Catania Mario Della Cioppa, mirati controlli a tutti quegli esercizi pubblici in cui possano essere svolte attività di spettacolo e/o di discoteca, finalizzati...

Sono stati predisposti, dal Questore di Catania Mario Della Cioppa, mirati controlli a tutti quegli esercizi pubblici in cui possano essere svolte attività di spettacolo e/o di discoteca, finalizzati ad accertare il sia il rispetto delle norme in materia di polizia amministrativa, sicurezza e quiete pubblica, sia il rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento epidemiologico della COVID 19. Agenti della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, ha battuto i locali della zona costiera catanese a sud, sul litorale della Plaja, e a nord nell’area della Scogliera di Acicastello, oltre ad alcune “puntate” nei comuni dell’hinterland.

Proprio in quest’ultima zona, all’interno di un noto ristorante annesso a uno stabilimento balneare, è stato trovato un dipendente che somministrava al pubblico alimenti e bevande senza l’uso della mascherina. Conseguentemente, il dipendente e il responsabile del locale sono stati sanzionati ai sensi dell’Art. 4 D.L. 19/2020; il locale è stato, altresì, chiuso per giorni 5.

In una discoteca sita all’interno di uno stabilimento balneare del viale Kennedy, sono stati effettuati, e sono tuttora in corso, numerosi accertamenti i cui esiti dovranno essere attentamente vagliati.