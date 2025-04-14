A CATANIA, I BAMBINI VIVONO L'ESPERIENZA DEI VIGILI DEL FUOCO IN UN GIORNO SPECIALE DI INCLUSIONE

Ieri mattina, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha avuto l'onore di ospitare un gruppo di bambini e adolescenti dell’Associazione "I colori della gioia", una realtà che da anni si...

Ieri mattina, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha avuto l'onore di ospitare un gruppo di bambini e adolescenti dell’Associazione "I colori della gioia", una realtà che da anni si dedica a percorsi psico-pedagogici per minori con disturbo dello spettro autistico.

L’incontro si è svolto nell’ambito dell’iniziativa "Pompierei per un giorno", un progetto che ha offerto ai piccoli partecipanti una giornata unica all’insegna dell'inclusione, della comunicazione e dello sviluppo delle loro capacità.

L’obiettivo principale di questa attività è stato quello di favorire l'autonomia, il controllo emotivo e comportamentale dei ragazzi, attraverso un’esperienza che li ha visti in prima linea a contatto con il personale dei Vigili del Fuoco e con i mezzi specializzati del Corpo.

L'interazione con i professionisti del settore ha rappresentato per loro una ricca opportunità di apprendimento, ma anche un momento di svago e di stimolo positivo, fondamentale per il loro percorso di crescita.

L'incontro si è svolto in un clima di gioia e partecipazione, che ha coinvolto anche il Comandante Provinciale, Ing. Felice Iracà, il quale ha sottolineato l’importanza di collaborare con le associazioni locali per promuovere l'inclusione sociale e il benessere di bambini e adolescenti con esigenze speciali.

L’iniziativa, infatti, ha avuto anche un grande valore simbolico, in quanto conferma quanto sia fondamentale il lavoro sinergico tra enti pubblici e associazioni per il miglioramento della qualità della vita di tutti, con particolare attenzione a chi si trova in una condizione di maggiore vulnerabilità.

L’evento è stato un bellissimo esempio di come piccoli gesti possano fare una grande differenza nella vita di chi ha bisogno di supporto, dimostrando ancora una volta che, con il giusto aiuto e il sostegno di una comunità attenta, è possibile superare le barriere e costruire una società più inclusiva e solidale.