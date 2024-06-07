A CATANIA TUTTI AL MARE, APRONO SOLARIUM E SPIAGGE LIBERE

Approntati dall'assessorato comunale al mare gli spazi attrezzati del lungomare roccioso e nelle spiagge libere comunali della playa, per favorire gli accessi gratuiti al mare, garantendo funzionalità...

Approntati dall'assessorato comunale al mare gli spazi attrezzati del lungomare roccioso e nelle spiagge libere comunali della playa, per favorire gli accessi gratuiti al mare, garantendo funzionalità e sicurezza agli amanti della tintarella.

La prima ad aprire, il 30 maggio scorso, è stata la spiaggia libera n.3 “Stromboli”, già frequentata da molti cittadini che stanno apprezzando i tanti servizi offerti: da quelli delle docce al salvataggio, dal bar agli spazi gioco per adulti e bambini.

Alla spiaggia libera n.3 della Plaia in funzione, da sabato 8 giugno si aggiungono anche la n. 2 ”Vulcano” e la n. 3 ”Etna” che domani aprono anch’esse al pubblico, in anticipo rispetto agli anni scorsi.

Sul fronte della scogliera sul lungomare, domattina apre anche il solarium di piazza Sciascia, il fronte di piazza Europa, uno spazio che è stato allargato di quasi 300 metri quadrati rispetto al passato e dunque in grado di accogliere un numero maggiore di persone.

Fissata a sabato 15 giugno, infine, l’apertura del tanto atteso solarium di fronte l’Istituto Politecnico del mare “Nautico” di viale Artale Alagona, realizzato quest’anno dopo cinque anni di assenza, per volere del sindaco e dell’assessore al mare con un impegno di spesa aggiuntivo di risorse dell’imposta di soggiorno.

In contemporanea, nello stesso sabato, verranno aperti anche il solarium e la passerella per disabili di San Giovanni Li Cuti.