A CATANIA UNA STORIA DI CORAGGIO E BUON SENSO: GIOVANE CITTADINO STRANIERO SVENTA UN FURTO

Cosa accade se non si ha un telefono a portata di mano nel momento in cui si verifica un crimine? Il coraggio e il senso civico di un giovane cittadino nigeriano hanno dato una risposta esemplare a questa domanda.

A soli 25 anni e lavorando come aiuto cuoco in un noto ristorante di Catania, il giovane si stava dirigendo verso l'Ufficio Immigrazione della Questura per rinnovare il proprio permesso di soggiorno quando ha notato un'auto parcheggiata con un'anomalia evidente: il deflettore posteriore rotto e un uomo che rubava da uno zaino all'interno del veicolo.

Pur rischiando di perdere il proprio turno, il giovane non ha esitato: ha bloccato lo sportello dell'auto con una gamba e ha attirato l'attenzione delle persone circostanti, tra cui due poliziotti, urlando per fermare il ladro. I poliziotti sono intervenuti prontamente e hanno arrestato l’autore, un cittadino tunisino, per tentato furto aggravato.

Questo gesto di coraggio e senso civico dimostra un profondo attaccamento alla città di Catania, rispetto per i suoi cittadini e grande senso di legalità.